Погребняк опубликовал фото ночной «Газпром Арены» после матча Россия — Перу

Погребняк опубликовал фото ночной «Газпром Арены» после матча Россия — Перу
Комментарии

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк присутствовал на товарищеском матче сборной России с национальной командой Перу. После встречи известный нападающий опубликовал фотографию в своём телеграм-канале, где показал ночной стадион «Газпром Арена». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

Погребняк добавил к посту эмодзи с глазами-сердечками.

Фото: Телеграм-канал Павла Погребняка

Отметим, Погребняк выступал за сборную России в период с 2006 по 2012 годы. За это время он провёл 33 матча, забив восемь голов и отдав две результативные передачи.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Карпина огорчил Валера». «Фратрия» отреагировала на результат матча Россия — Перу

Как сборная России играет при Карпине:

