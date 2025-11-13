Погребняк опубликовал фото ночной «Газпром Арены» после матча Россия — Перу

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк присутствовал на товарищеском матче сборной России с национальной командой Перу. После встречи известный нападающий опубликовал фотографию в своём телеграм-канале, где показал ночной стадион «Газпром Арена». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью со счётом 1:1.

Погребняк добавил к посту эмодзи с глазами-сердечками.

Фото: Телеграм-канал Павла Погребняка

Отметим, Погребняк выступал за сборную России в период с 2006 по 2012 годы. За это время он провёл 33 матча, забив восемь голов и отдав две результативные передачи.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

Как сборная России играет при Карпине: