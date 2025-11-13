Сборная России продлила беспроигрышную серию до 22 матчей

Сборная России продлила серию матчей без поражений до 22 игр. 12 ноября подопечные Валерия Карпина на поле петербургской «Газпром Арены» сыграли вничью с национальной командой Перу со счётом 1:1.

Последнее поражение сборная России потерпела 14 ноября 2021 года в выездном матче с национальной командой Хорватии (0:1). В феврале 2022 года произошло отстранение всех российских клубов и сборных от международных соревнований со стороны УЕФА и ФИФА по политическим причинам.

После этого сборная России провела 22 товарищеские игры взрослым составом, в которых одержала 15 побед и семь раз сыграла вничью.

