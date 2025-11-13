Сборная России продлила беспроигрышную серию до 22 матчей
Сборная России продлила серию матчей без поражений до 22 игр. 12 ноября подопечные Валерия Карпина на поле петербургской «Газпром Арены» сыграли вничью с национальной командой Перу со счётом 1:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18' 1:1 Валера – 82'
Последнее поражение сборная России потерпела 14 ноября 2021 года в выездном матче с национальной командой Хорватии (0:1). В феврале 2022 года произошло отстранение всех российских клубов и сборных от международных соревнований со стороны УЕФА и ФИФА по политическим причинам.
После этого сборная России провела 22 товарищеские игры взрослым составом, в которых одержала 15 побед и семь раз сыграла вничью.
