Сборная России продлила беспроигрышную серию до 22 матчей

Сборная России продлила беспроигрышную серию до 22 матчей
Сборная России продлила серию матчей без поражений до 22 игр. 12 ноября подопечные Валерия Карпина на поле петербургской «Газпром Арены» сыграли вничью с национальной командой Перу со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

Последнее поражение сборная России потерпела 14 ноября 2021 года в выездном матче с национальной командой Хорватии (0:1). В феврале 2022 года произошло отстранение всех российских клубов и сборных от международных соревнований со стороны УЕФА и ФИФА по политическим причинам.

После этого сборная России провела 22 товарищеские игры взрослым составом, в которых одержала 15 побед и семь раз сыграла вничью.

Видео: Крупнейшая победа сборной России по футболу

Валерий Карпин прокомментировал ничью сборной России в матче с Перу
