Мостовой назвал важную характеристику, которая должна быть у нового тренера «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, каким должен быть новый главный тренер красно-белых после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича.

«Главное, чтобы это был футбольный человек, если «Спартак» хочет чего-то добиваться. Фамилии называть не буду. Мне всё равно», — приводит слова Мостового издание News.ru.

Деян Станкович покинул «Спартак» по соглашению сторон. Он возглавил клуб перед сезоном-2024/2025. Под его руководством красно-белые заняли четвёртое место в прошедшем сезоне в РПЛ и дошли до финала Пути регионов Кубка России.

Материалы по теме Экс-президент «Спартака» Червиченко высказался об увольнении Станковича

Как появился «Спартак»: