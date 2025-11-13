Скидки
Александр Мостовой: закончил 20 лет назад, даже намёка на возвращение в «Спартак» не было

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой рассказал об условии, при котором мог вы возглавить красно-белых и отметил, что за 20 лет после окончания карьеры, не получил от клуба предложений о возвращении. Ранее сообщалось, что Деян Станкович покинул «Спартак» по соглашению сторон.

«Да, я бы хотел быть в «Спартаке». Но я закончил 20 лет назад, и даже намека на это не было. Если позовут — пойду», — приводит слова Мостового издание News.ru.

Мостовой завершил профессиональную карьеру футболиста в 2005 году. Он выступал за московский «Спартак» с 1987 по 1991 год. За это время футболист принял участие в 142 матчах за красно-белых, забил 48 голов и отдал две результативные передачи. В составе этой команды он дважды становился победителем чемпионата СССР, а также брал Кубок Федерации футбола СССР.

