Непомнящий объяснил увольнение Деяна Станковича из «Спартака»

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на новость об увольнении Деяна Станковича из московского «Спартака».

«Я бы не сказал, что ему что-то не хватило в тренерском плане. «Спартак» был самим собой, оставался непредсказуемым. Мне кажется, он не справился с давлением, которое всегда есть в «Спартаке» со всех сторон. Станкович не очень правильно реагировал, хамил журналистам и судьям. Эмоциональность вредила ему. Он провоцировал всех. Станкович не справился с пониманием ситуации, в которой оказался. Он говорил, что работает в великом клубе, но как именно это нужно делать — не понял… Когда команда играла, блистала, он начинал ломать. По составу «Спартак» должен быть в тройке», — приводит слова Непомнящего издание News.ru.

Деян Станкович покинул пост тренера «Спартака» по взаимному согласию сторон. Он возглавил клуб перед сезоном-2024/2025. Под его руководством команда финишировала четвёртой в РПЛ и добралась до финала Пути регионов Кубка России.

