«Ситуация, конечно, аховая». Дерунец разобрал пропущенный гол сборной России в игре с Перу

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец прокомментировал гол, пропущенный сборной России на 82-й минуте домашнего товарищеского матча с национальной командой Перу (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

«Ситуация, конечно, аховая. Я оставляю за скобками ошибку Сафонова. Как можно давать бить? 5-4-1 не сели, а встали. Перуанцы, не особо ускоряясь, вывели Валеру на удар. Просто посмотрите на этот коридор. Большое разочарование от качества игры сборной России сегодня», — написал Дерунец в своём телеграм-канале.

На 18-й минуте полузащитник Александр Головин забил первый гол в матче Россия — Перу, получив пас от успешно сыгравшего в прессинге Алексея Миранчука. На 82-й минуте перуанцы сравняли счёт дальним ударом нападающего Алекса Валеры.

Видео: Реакция Карпина на песню «Валера» после матча сборной России

