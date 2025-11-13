Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно отношение Карпина к употреблению жевательного табака игроками сборной

Стало известно отношение Карпина к употреблению жевательного табака игроками сборной
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями об отношении к тому, что футболисты употребляют жевательный табак.

«Для меня не будет проблемой, если узнаю, что футболист употребляет жевательный табак. Я сам курил всю жизнь. Не понимаю, насколько жевательный табак вреднее сигарет, и вреднее ли, но если футболист всё выполняет и держит уровень, то что он там делает за полем — его проблемы. Видел, что и некоторые футболисты в сборной России употребляют жевательный табак. Они не скрывают», — приводит слова Карпина издание Sport24.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

Материалы по теме
Фото
Погребняк опубликовал фото ночной «Газпром Арены» после матча Россия — Перу

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android