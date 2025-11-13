Стало известно отношение Карпина к употреблению жевательного табака игроками сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями об отношении к тому, что футболисты употребляют жевательный табак.

«Для меня не будет проблемой, если узнаю, что футболист употребляет жевательный табак. Я сам курил всю жизнь. Не понимаю, насколько жевательный табак вреднее сигарет, и вреднее ли, но если футболист всё выполняет и держит уровень, то что он там делает за полем — его проблемы. Видел, что и некоторые футболисты в сборной России употребляют жевательный табак. Они не скрывают», — приводит слова Карпина издание Sport24.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

