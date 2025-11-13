Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У меня только парочка вопросов…» Губерниев — о словах Карпина про курение и табак

«У меня только парочка вопросов…» Губерниев — о словах Карпина про курение и табак
Комментарии

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев возмущённо отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что не видит проблемы в том, что некоторые игроки национальной команды употребляют жевательный табак.

«У меня только парочка вопросов… А это всё нормально??? Разве тренер и спортсмены не должны показывать всем нам и подрастающему поколению пример??? Отношения к себе и спорту…. Или риторические вопросы???» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее сборная России сыграла вничью с национальной командой Перу (1:1) в товарищеской встрече. Также 15 ноября команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили.

Материалы по теме
Стало известно отношение Карпина к употреблению жевательного табака игроками сборной

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android