«У меня только парочка вопросов…» Губерниев — о словах Карпина про курение и табак

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев возмущённо отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что не видит проблемы в том, что некоторые игроки национальной команды употребляют жевательный табак.

«У меня только парочка вопросов… А это всё нормально??? Разве тренер и спортсмены не должны показывать всем нам и подрастающему поколению пример??? Отношения к себе и спорту…. Или риторические вопросы???» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее сборная России сыграла вничью с национальной командой Перу (1:1) в товарищеской встрече. Также 15 ноября команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили.

Материалы по теме Стало известно отношение Карпина к употреблению жевательного табака игроками сборной

Как сборная России играет при Карпине: