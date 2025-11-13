Скидки
Месси сделал выбор между победой на ещё одном чемпионате мира и выигрышем «ЗМ»

Месси сделал выбор между победой на ещё одном чемпионате мира и выигрышем «ЗМ»
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос журналиста о том, что для него важнее — выиграть ещё один чемпионат мира с национальной командой или ещё один «Золотой мяч» в качестве лучшего игрока мира.

«Что важнее — ещё один чемпионат мира или ещё один «Золотой мяч»? Я выберу ещё один чемпионат мира», — приводит слова Месси журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Лионель Месси является чемпионом мира — 2022 в составе сборной Аргентины. В клубной карьере Месси выступал за «Барселону», «ПСЖ» и «Интер Майами». На счету аргентинца восемь «Золотых мячей» (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

