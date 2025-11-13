Скидки
Лионель Месси выбрал между возможностью стать тренером или владельцем клуба

Лионель Месси выбрал между возможностью стать тренером или владельцем клуба
Комментарии

Звёздный аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос журналиста, сделав выбор между тем, чтобы стать владельцем какого-то клуба или возглавлять какую-то команду в качестве главного тренера.

«Быть владельцем клуба или тренером? Я бы предпочёл быть владельцем клуба», — приводит слова Месси журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Лионель Месси стал чемпионом мира в 2022 году в составе сборной Аргентины. В клубной карьере он выступал за «Барселону», «ПСЖ» и «Интер Майами». На его счету восемь «Золотых мячей» (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

