Лионель Месси выбрал между возможностью стать тренером или владельцем клуба

Звёздный аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос журналиста, сделав выбор между тем, чтобы стать владельцем какого-то клуба или возглавлять какую-то команду в качестве главного тренера.

«Быть владельцем клуба или тренером? Я бы предпочёл быть владельцем клуба», — приводит слова Месси журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Лионель Месси стал чемпионом мира в 2022 году в составе сборной Аргентины. В клубной карьере он выступал за «Барселону», «ПСЖ» и «Интер Майами». На его счету восемь «Золотых мячей» (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

