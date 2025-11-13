«Разрозненная команда». Аршавин раскритиковал сборную России в концовке матча с Перу

Экс-нападающий сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал результат товарищеского матча между национальными командами России и Перу, который прошёл на петербургской «Газпром Арене» и завершился вничью со счётом 1:1.

«Сегодня у сборной Перу хватило характера, с каждой долей секунды после пропущенного мяча они становились сильнее. Сначала у сборной России всё проходило, потом перуанцы стали отнимать мяч на линии штрафной, сравняли счёт. К концу матча сборная Перу владела мячом и инициативой. Замены россиян не сработали, в конце это была разрозненная команда», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 18-й минуте игры полузащитник сборной России Александр Головин открыл счёт, получив пас от подкараулившего техническую ошибку вратаря гостей при обработке мяча Алексея Миранчука. На 82-й минуте перуанский нападающий Алекс Валера забил ответный гол дальним ударом, который не смог отразить поскользнувшийся в момент прыжка за мячом голкипер Матвей Сафонов.

