Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Разрозненная команда». Аршавин раскритиковал сборную России в концовке матча с Перу

«Разрозненная команда». Аршавин раскритиковал сборную России в концовке матча с Перу
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал результат товарищеского матча между национальными командами России и Перу, который прошёл на петербургской «Газпром Арене» и завершился вничью со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

«Сегодня у сборной Перу хватило характера, с каждой долей секунды после пропущенного мяча они становились сильнее. Сначала у сборной России всё проходило, потом перуанцы стали отнимать мяч на линии штрафной, сравняли счёт. К концу матча сборная Перу владела мячом и инициативой. Замены россиян не сработали, в конце это была разрозненная команда», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 18-й минуте игры полузащитник сборной России Александр Головин открыл счёт, получив пас от подкараулившего техническую ошибку вратаря гостей при обработке мяча Алексея Миранчука. На 82-й минуте перуанский нападающий Алекс Валера забил ответный гол дальним ударом, который не смог отразить поскользнувшийся в момент прыжка за мячом голкипер Матвей Сафонов.

Видео: Захарян подарил Аршавину футболку после матча «Реала Сосьедад»

Материалы по теме
«Ситуация, конечно, аховая». Дерунец разобрал пропущенный гол сборной России в игре с Перу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android