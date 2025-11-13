Скидки
«Батраков даже не добивает угловые до ближней штанги». Карпин — о задумках на игру с Перу

Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос журналиста об интересных задумках на матч национальной команды с Перу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

— Успеваете ли вы наигрывать какие-то стандарты или переносить их из клубной практики?
— Времени действительно мало. Вчера была всего одна тренировка. Стандарты наигрываем, но если два угловых Батраков не добивает, например, даже до ближней штанги — то чего-то интересного сложно увидеть. Можно готовить комбинации, ставить блоки, но если мяч туда не долетает, это бесполезно, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.


В ноябре команда Валерия Карпина сыграет также с национальной командой Чили. Встреча пройдёт 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
