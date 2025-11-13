Стало известно условие, при котором сборная Франции проведёт контрольный матч с Бразилией

Сборная Франции может провести товарищеский матч с Бразилией весной 2026 года. Об этом сообщает топовое издание Canal+.

По информации источника, встреча с бразильцами запланирована на 28 марта в Бостоне (США), однако она состоится лишь при условии выхода Франции на чемпионат мира 2026 года в этом месяце.

Сборная Бразилии уже гарантировала себе участие в финальной стадии турнира. Франция возглавляет группу D и для подтверждения путёвки на Мундиаль-2026 ей достаточно одержать одну победу в двух оставшихся матчах.

13 ноября французы сыграют с Украиной (старт — 22:45 мск), а 16 ноября — с Азербайджаном (20:00 мск).

