Ветеран «Спартака» назвал кандидатов на пост тренера после увольнения Станковича
Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин оделился мнением о том, каким должен быть новый главный тренер красно-белых после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича.

«Это должен быть спартаковец. Сейчас исполняет обязанности Вадим Романов, он работает в академии. Есть Станислав Черчесов, но он при деле и продолжает работать в «Ахмате». Я бы назвал тройку: Аленичев, Тихонов, Титов. Достаточно опытных спартаковцев. Но пусть руководство не торопится. Сейчас Романов проведёт концовку чемпионата, а дальше будет видно», — приводит слова Гладилин издание News.ru.

Деян Станкович покинул «Спартак» по соглашению сторон. Он возглавил клуб перед сезоном-2024/2025. Под его руководством красно-белые заняли четвёртое место в прошедшем сезоне в РПЛ и дошли до финала Пути регионов Кубка России.

Как появился «Спартак»:

