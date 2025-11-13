Экс-президент «Спартака» не смог назвать российского тренера, который бы смог поднять клуб

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном новом главном тренере красно-белых после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича.

«Руководители «Спартака» маниакально доверяют иностранцам. Если быть откровенными, я даже не могу сказать, кого бы я сейчас рассматривал из российских тренеров на пост главного в «Спартаке». На мой взгляд, такого нет. Я имею ввиду, кто сейчас взял бы команду и потащил наверх», — приводит слова Червиченко издание News.ru.

Деян Станкович покинул «Спартак» по взаимному согласию. Он был назначен главным тренером перед началом сезона-2024/2025. В прошедшем сезоне в РПЛ команда под его руководством заняла четвёртое место и вышла в финал Пути регионов Кубка России.

