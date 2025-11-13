Скидки
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук высказался о своём юбилейном 50-м матче за сборную России

Алексей Миранчук высказался о своём юбилейном 50-м матче за сборную России
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о своём юбилейном матче в составе национальной команды. Отметим, товарищеская встреча с Перу (1:1) стала для россиянина из «Атланты Юнайтед» 50-й.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

— Очень приятно провести юбилейный матч за сборную. 50 — цифра хорошая. Получается, 10 лет у меня это заняло, с 2015 года. Только благодарность себе, всем наставникам, которые работали. Очень рад и горд.

— Следующая цель — 100?
— Желаю себе такую следующую отметку. Будем стараться, — приводит слова Миранчука официальный сайт РФС.

Всего за 50 встреч в национальной команде Миранчук отметился 10 голами и девятью результативными передачами. 15 ноября сборная России сыграет с командой Чили в Сочи. Эта игра станет последней для команды в 2025 году.

