Алексей Миранчук объяснил повторение празднования гола с Головиным спустя 10 лет

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о праздновании забитого мяча Александра Головина в товарищеском матче с Перу (1:1). Алексей отличился голевой передачей на мяч Головина. Футболисты отметили гол, обнявшись.

— Ровно 10 лет назад ты и Александр Головин забили по голу, сегодня ты ассистировал ему, а вы отпраздновали так же, как десять лет назад. Это было запланировано?

— Нет, я даже не знал! Это произошло на автомате, импровизировали, — приводит слова Миранчука официальный сайт РФС.

Напомним, 10 лет назад Головин и Миранчук отметили забитые голы подобным образом в товарищеском матче с национальной командой Беларуси (4:2).

