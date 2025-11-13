Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук объяснил повторение празднования гола с Головиным спустя 10 лет

Алексей Миранчук объяснил повторение празднования гола с Головиным спустя 10 лет
Комментарии

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о праздновании забитого мяча Александра Головина в товарищеском матче с Перу (1:1). Алексей отличился голевой передачей на мяч Головина. Футболисты отметили гол, обнявшись.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

— Ровно 10 лет назад ты и Александр Головин забили по голу, сегодня ты ассистировал ему, а вы отпраздновали так же, как десять лет назад. Это было запланировано?
— Нет, я даже не знал! Это произошло на автомате, импровизировали, — приводит слова Миранчука официальный сайт РФС.

Напомним, 10 лет назад Головин и Миранчук отметили забитые голы подобным образом в товарищеском матче с национальной командой Беларуси (4:2).

Материалы по теме
Алексей Миранчук высказался о своём юбилейном 50-м матче за сборную России

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android