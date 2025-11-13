39-летний нападающий Халк забил 502-й гол за карьеру, отличившись в третьей игре кряду
Поделиться
39-летний бразильский экс-нападающий «Зенита» Халк, выступающий за «Атлетико Минейро», оформил 502-й забитый мяч за карьеру. В домашней игре 16-го тура бразильской Серии А с «Форталезой» (3:3) форвард открыл счёт на восьмой минуте, продлив до трёх матчей личную результативную серию.
Бразилия — Серия А . 16-й тур
13 ноября 2025, четверг. 02:30 МСК
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Окончен
3 : 3
Форталеза
Форталеза
1:0 Халк – 8' 2:0 Уго – 45+2' 2:1 Дейверсон – 47' 3:1 Дуду – 61' 3:2 Дейверсон – 67' 3:3 Дейверсон – 90+3'
Ранее в ночь с 5 на 6 ноября Халк достиг юбилейной планки в 500 голов, отличившись в домашней игре с «Баией» (3:0). Новую сотню забитых мячей нападающий-ветеран разменял уже в следующем матче — со «Спорт Ресифи» на выезде (4:2), добавив в этой игре к голу два результативных паса.
Видео: Экс-футболист «Зенита» Халк наехал на бразильских журналистов
Материалы по теме
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
05:50
-
05:43
-
05:26
-
05:09
-
04:49
-
04:44
-
04:41
-
04:35
-
04:11
-
04:01
-
03:53
-
03:52
-
03:41
-
03:30
-
03:23
-
03:16
-
03:02
-
02:50
-
02:46
-
02:01
-
01:50
-
01:46
-
01:37
-
00:53
-
00:39
-
00:38
-
00:30
-
00:18
- 12 ноября 2025
-
23:54
-
23:54
-
23:47
-
23:45
-
23:31
-
23:29
-
23:24