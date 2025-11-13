39-летний нападающий Халк забил 502-й гол за карьеру, отличившись в третьей игре кряду

39-летний бразильский экс-нападающий «Зенита» Халк, выступающий за «Атлетико Минейро», оформил 502-й забитый мяч за карьеру. В домашней игре 16-го тура бразильской Серии А с «Форталезой» (3:3) форвард открыл счёт на восьмой минуте, продлив до трёх матчей личную результативную серию.

Ранее в ночь с 5 на 6 ноября Халк достиг юбилейной планки в 500 голов, отличившись в домашней игре с «Баией» (3:0). Новую сотню забитых мячей нападающий-ветеран разменял уже в следующем матче — со «Спорт Ресифи» на выезде (4:2), добавив в этой игре к голу два результативных паса.

