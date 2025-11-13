Скидки
39-летний нападающий Халк забил 502-й гол за карьеру, отличившись в третьей игре кряду

39-летний бразильский экс-нападающий «Зенита» Халк, выступающий за «Атлетико Минейро», оформил 502-й забитый мяч за карьеру. В домашней игре 16-го тура бразильской Серии А с «Форталезой» (3:3) форвард открыл счёт на восьмой минуте, продлив до трёх матчей личную результативную серию.

Бразилия — Серия А . 16-й тур
13 ноября 2025, четверг. 02:30 МСК
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Окончен
3 : 3
Форталеза
Форталеза
1:0 Халк – 8'     2:0 Уго – 45+2'     2:1 Дейверсон – 47'     3:1 Дуду – 61'     3:2 Дейверсон – 67'     3:3 Дейверсон – 90+3'    

Ранее в ночь с 5 на 6 ноября Халк достиг юбилейной планки в 500 голов, отличившись в домашней игре с «Баией» (3:0). Новую сотню забитых мячей нападающий-ветеран разменял уже в следующем матче — со «Спорт Ресифи» на выезде (4:2), добавив в этой игре к голу два результативных паса.

Видео: Экс-футболист «Зенита» Халк наехал на бразильских журналистов

Фото
Экс-нападающий «Зенита» Халк забил 500 голов за карьеру
