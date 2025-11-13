Губерниев отреагировал на результат матча Россия — Перу
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев опубликовал пост по случаю завершившегося матча национальной команды России со сборной Перу, который состоялся в рамках ноябрьских товарищеских встреч. Игра завершилась вничью — 1:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18' 1:1 Валера – 82'
«Рано утром по утру не обыграна Перу!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
В другом ноябрьском контрольном матче команда Валерия Карпина сыграет с национальной командой Чили. Встреча состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. Единственный мяч россиян во встрече с Перу забил атакующий полузащитник Александр Головин.
