Алексей Миранчук объяснил эпизод с голом Головина в матче сборной России с Перу
Поделиться
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о забитом голе хавбека Александра Головина в товарищеском матче с Перу (1:1). Александр забил с передачи Миранчука. Футболисты отметили гол, обнявшись.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18' 1:1 Валера – 82'
— Гол — это результат прессинга?
— Да, мы это всё планировали… Вратарь не ожидал, что мы оба пойдём его накрывать. Поэтому подловили его на этом, Сане оставалось не промахнуться, — приводит слова Миранчука официальный сайт РФС.
В период ноябрьского международного сбора команда Валерия Карпина сыграет ещё один товарищеский матч. Игра пройдёт с национальной командой Чили. Встреча состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.
Материалы по теме
Российские футболисты за рубежом:
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
07:11
-
06:23
-
06:07
-
05:50
-
05:43
-
05:26
-
05:09
-
04:49
-
04:44
-
04:41
-
04:35
-
04:11
-
04:01
-
03:53
-
03:52
-
03:41
-
03:30
-
03:23
-
03:16
-
03:02
-
02:50
-
02:46
-
02:01
-
01:50
-
01:46
-
01:37
-
00:53
-
00:39
-
00:38
-
00:30
-
00:18
- 12 ноября 2025
-
23:54
-
23:54
-
23:47
-
23:45