Алексей Миранчук объяснил эпизод с голом Головина в матче сборной России с Перу

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о забитом голе хавбека Александра Головина в товарищеском матче с Перу (1:1). Александр забил с передачи Миранчука. Футболисты отметили гол, обнявшись.

— Гол — это результат прессинга?

— Да, мы это всё планировали… Вратарь не ожидал, что мы оба пойдём его накрывать. Поэтому подловили его на этом, Сане оставалось не промахнуться, — приводит слова Миранчука официальный сайт РФС.

В период ноябрьского международного сбора команда Валерия Карпина сыграет ещё один товарищеский матч. Игра пройдёт с национальной командой Чили. Встреча состоится 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

