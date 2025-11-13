Скидки
Камерун — ДР Конго. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Более 70 спортсменов призвали УЕФА забанить Израиль, в том числе Погба и Зиеш

Десятки спортсменов присоединились к правозащитным группам, призывающим Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить Израиль от участия в соревнованиях из-за нарушений прав палестинцев. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

В письме, направленном президенту УЕФА Александру Чеферину, группа «Спортсмены за мир», в которую входят более 70 профессиональных спортсменов, поддержала призыв к руководящему органу разорвать связи с Израильской футбольной ассоциацией. Отмечается, что письмо подписали полузащитник «Монако» Поль Погба, вингер «Видада» Хаким Зиеш и футболист «Фулхэма» Адама Траоре.

«Ни одно пространство, сцена или арена международного гражданского общества не должны принимать у себя режим, который совершает геноцид, апартеид и другие преступления против человечности. Безнаказанность Израиля за подобные преступления может быть прекращена только в результате коллективных действий, основанных на принципах совести, включая меры по недопущению израильтян на спортивные и культурные мероприятия», — говорится в письме.

