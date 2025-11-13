Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Григорян назвал причину неудачной серии «Ахмата» в РПЛ

Александр Григорян назвал причину неудачной серии «Ахмата» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян высказался о неудачной серии грозненского «Ахмата». Команда потерпела четыре поражения в пяти последних матчах Мир Российской Премьер-Лиги, однажды сыграв вничью.

«Подготовку всю провёл Сторожук. Мы знаем его склонность — прессинг, интенсивность. Выхолащивает это, очень сложно для игроков, хотя мне нравится тот стиль, который он выбирает. Мне кажется, что-то там у Сторожука ещё не работает в этом механизме. Приходит Черчесов. Это мощнейшее влияние на игроков. Они и так свой ресурс прилично к началу чемпионата… Уже где-то состояние выхолащивания начиналось, а тут ещё такое влияние, и они включаются. Насколько я понимаю, Саламыч и свою подготовку ввёл, и оно наложилось. Для меня совершенно очевидно, что это функциональная яма. И выбраться можно будет только весной? Абсолютно верно», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Эксклюзив
Станислав Черчесов ― о спаде «Ахмата»: возможно, кто-то в команде слишком поверил в себя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android