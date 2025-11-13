Александр Григорян назвал причину неудачной серии «Ахмата» в РПЛ

Российский тренер Александр Григорян высказался о неудачной серии грозненского «Ахмата». Команда потерпела четыре поражения в пяти последних матчах Мир Российской Премьер-Лиги, однажды сыграв вничью.

«Подготовку всю провёл Сторожук. Мы знаем его склонность — прессинг, интенсивность. Выхолащивает это, очень сложно для игроков, хотя мне нравится тот стиль, который он выбирает. Мне кажется, что-то там у Сторожука ещё не работает в этом механизме. Приходит Черчесов. Это мощнейшее влияние на игроков. Они и так свой ресурс прилично к началу чемпионата… Уже где-то состояние выхолащивания начиналось, а тут ещё такое влияние, и они включаются. Насколько я понимаю, Саламыч и свою подготовку ввёл, и оно наложилось. Для меня совершенно очевидно, что это функциональная яма. И выбраться можно будет только весной? Абсолютно верно», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».