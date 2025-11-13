Англия — Сербия: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 13 ноября, состоится матч 9-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Англии и Сербии. Команды будут играть на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком (Словакия). Начало игры — в 22:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Сербии занимает третье место в турнирной таблице группы К. Команда набрала 10 очков за шесть матчей. Англия находится на первой строчке, заработав 18 очков. Англичане уже обеспечили себе путёвку на турнир.