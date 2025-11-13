Радимов: не могу понять, почему игроки «Зенита» делят матчи на проходные и важные

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил игру сине-бело-голубых в выездном матче 15-го тура Мир РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

— Я не понимаю, почему у «Зенита» есть некоторые футболисты, которые определённые матчи играют просто супер, носятся и так далее. А есть такие, когда просто думают, что мяч сам залетит в чужие ворота. Но так не бывает. И в чём разница? Ты три очка получаешь за «Локомотив», который лидером был. Три очка за «Динамо». И за Самару тебе тоже три очка дают, но ты их не берёшь. В прошлом году «Зенит» точно так же обжёгся дома с «Крыльями» и «Акроном» — и этих очков не хватило в итоге.

— А в этом году от этих же команд — уже минус четыре очка...

— Вот именно. Поэтому «Зенит» и не лидирует. Почему они делят игры на такие проходные и важные, я понять, честно скажу, затрудняюсь даже теперь, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

«Зенит» в матче 15-го тура РПЛ сыграл на выезде вничью со счётом 1:1 с самарскими «Крыльями Советов», до этого петербуржцы обыграли в чемпионате России на своём поле московские «Динамо» (2:1) и «Локомотив» (2:0). По итогам первого круга сине-бело-голубые набрали 30 очков в 15 матчах и занимают в турнирной таблице третье место, уступая по три очка лидирующим «Краснодару» и ЦСКА.

