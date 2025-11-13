Казаков — о Карпине: «Динамо» отбрасывает тень на сборную России

Известный журналист Илья Казаков высказался о сборной России по итогам товарищеского матча с национальной командой Перу. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (1:1).

«Сказать что-то новое про сборную всё сложнее, да и повторять как мантру одно и то же от сбора к сбору не хочется.

Игра? Опять же не знаю, что сказать. Была — и была. Не будь двух ошибок вратарей, говорить, наверное, было бы не о чем. Почему так? Во-первых, ноябрь. Традиционно худший наравне с мартом месяц для сборной. Все устали, все доживают год — в атмосфере отсутствия задач. Во-вторых, очевидно уставший Карпин. Был слух, что в «Динамо» на следующий день после матча с Перу пройдёт совет директоров — но даже если пройдёт, я сомневаюсь, что после него клуб будет искать нового тренера. Если только Костин внезапно не решит обнулить историю сезона, но опять же — не верю.

Но «Динамо» всё равно отбрасывает тень на сборную — если говорить о тренере. Невозможно отключиться от проблем клуба, переехав в сборную. Зимой, после ухода из «Ростова», Карпин сказал мне в интервью, что уровень стресса на экране его часов порой достигал 90 баллов. После того, как он пришёл в «Динамо», думаю, эти цифры выше. А это — усталость», — написал Казаков в своём телеграм-канале.