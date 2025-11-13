Скидки
«Крылья Советов» сыграют товарищеский матч с брестским «Динамо» в Беларуси

Самарские «Крылья Советов» в период международной паузы проведут товарищеский матч с брестским «Динамо» в Беларуси. Встреча состоится в воскресенье, 16 ноября. Начало игры — в 15:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Завтра «Крылья Советов» соберутся на клубной базе и начнут тренировки к матчу с «Ростовом».

В рамках подготовки к игре с «Ростовом» «Крылья Советов» проведут 16 ноября в Бресте контрольный матч с местным «Динамо», — написано в сообщении клуба.

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 15 матчей.

