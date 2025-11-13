Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно расписание Евро-2028

Стало известно расписание Евро-2028
Аудио-версия:
Комментарии

УЕФА на официальном сайте опубликовал основные положения расписания чемпионата Европы 2028 года, который пройдёт в Великобритании и Ирландии.

Турнир стартует 9 июня 2028 года на Национальном стадионе Уэльса в Кардиффе матчем группы А. Восемь из девяти стадионов Евро, кроме «Уэмбли», примут матчи 1/8 финала, а четвертьфиналы пройдут на территории всех четырёх ассоциаций-организаторов: «Дублин Арена» (Ирландия), «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия), Национальный стадион Уэльса в Кардиффе и стадион «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

Матчи заключительной недели пройдут на «Уэмбли» в Лондоне. Полуфиналы запланированы на 4 и 5 июля, финал состоится 9 июля.

Для турнира подтверждено три времени начала: 15:00 по центральноевропейскому летнему времени, 18:00 по центральноевропейскому летнему времени и 21:00 по центральноевропейскому летнему времени. Финал начнётся в 18:00 по центральноевропейскому летнему времени (17:00 по местному времени).

Материалы по теме
РФС продолжает переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении сборной России на мировую арену
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android