Стало известно расписание Евро-2028

УЕФА на официальном сайте опубликовал основные положения расписания чемпионата Европы 2028 года, который пройдёт в Великобритании и Ирландии.

Турнир стартует 9 июня 2028 года на Национальном стадионе Уэльса в Кардиффе матчем группы А. Восемь из девяти стадионов Евро, кроме «Уэмбли», примут матчи 1/8 финала, а четвертьфиналы пройдут на территории всех четырёх ассоциаций-организаторов: «Дублин Арена» (Ирландия), «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия), Национальный стадион Уэльса в Кардиффе и стадион «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

Матчи заключительной недели пройдут на «Уэмбли» в Лондоне. Полуфиналы запланированы на 4 и 5 июля, финал состоится 9 июля.

Для турнира подтверждено три времени начала: 15:00 по центральноевропейскому летнему времени, 18:00 по центральноевропейскому летнему времени и 21:00 по центральноевропейскому летнему времени. Финал начнётся в 18:00 по центральноевропейскому летнему времени (17:00 по местному времени).