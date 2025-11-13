Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов назвал самых прогрессирующих футболистов первой части сезона РПЛ

Бубнов назвал самых прогрессирующих футболистов первой части сезона РПЛ
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал самых прогрессирующих футболистов первой части текущего сезона Мир РПЛ. Так, Бубнов выделил игрока «Локомотива» Алексея Батракова, полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка и защитника армейцев Матвея Лукина.

— Давайте топ-3 самых прогрессирующих футболистов.
— Ну чего, Батраков. Кисляк. Я беру только молодых.

— Ну пока вы не оригинальны.
— Да, я пока не оригинален. Потом этот… Лукин. Очень хорошо выглядит, тем более молодой, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 33 очка. На второй строчке расположился ЦСКА (33), тройку лидеров замкнул «Зенит» (30).

Материалы по теме
Бубнов — о Карпине: увольнять из «Динамо», прямо сейчас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android