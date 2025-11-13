Бубнов назвал самых прогрессирующих футболистов первой части сезона РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал самых прогрессирующих футболистов первой части текущего сезона Мир РПЛ. Так, Бубнов выделил игрока «Локомотива» Алексея Батракова, полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка и защитника армейцев Матвея Лукина.

— Давайте топ-3 самых прогрессирующих футболистов.

— Ну чего, Батраков. Кисляк. Я беру только молодых.

— Ну пока вы не оригинальны.

— Да, я пока не оригинален. Потом этот… Лукин. Очень хорошо выглядит, тем более молодой, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 33 очка. На второй строчке расположился ЦСКА (33), тройку лидеров замкнул «Зенит» (30).