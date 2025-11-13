«Какой план?» Казаков обозначил ряд вопросов по сборной России

Известный российский журналист Илья Казаков обозначил ряд актуальных вопросов по сборной России. Накануне национальная команда сыграла вничью с Перу. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

«Главное пока так и не произнесено — ты смотришь и не понимаешь, какой план у Карпина сейчас в сборной?

Какой основной состав, какой нет? Равны ли на каждом сборе два состава? Очевидно, что он использует блоки — вот ростовско-динамовский на Перу, вот армейский на Чили. Но какие задачи? Два состава у нас или один?

Что он хочет как тренер и можно ли вообще иметь задачи в нашей неопределённости?» — написал Казаков в своём телеграм-канале.