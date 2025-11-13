«Какой план?» Казаков обозначил ряд вопросов по сборной России
Известный российский журналист Илья Казаков обозначил ряд актуальных вопросов по сборной России. Накануне национальная команда сыграла вничью с Перу. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18' 1:1 Валера – 82'
«Главное пока так и не произнесено — ты смотришь и не понимаешь, какой план у Карпина сейчас в сборной?
Какой основной состав, какой нет? Равны ли на каждом сборе два состава? Очевидно, что он использует блоки — вот ростовско-динамовский на Перу, вот армейский на Чили. Но какие задачи? Два состава у нас или один?
Что он хочет как тренер и можно ли вообще иметь задачи в нашей неопределённости?» — написал Казаков в своём телеграм-канале.
