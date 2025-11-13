Скидки
Камерун — ДР Конго. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Какой план?» Казаков обозначил ряд вопросов по сборной России

«Какой план?» Казаков обозначил ряд вопросов по сборной России
Комментарии

Известный российский журналист Илья Казаков обозначил ряд актуальных вопросов по сборной России. Накануне национальная команда сыграла вничью с Перу. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

«Главное пока так и не произнесено — ты смотришь и не понимаешь, какой план у Карпина сейчас в сборной?

Какой основной состав, какой нет? Равны ли на каждом сборе два состава? Очевидно, что он использует блоки — вот ростовско-динамовский на Перу, вот армейский на Чили. Но какие задачи? Два состава у нас или один?

Что он хочет как тренер и можно ли вообще иметь задачи в нашей неопределённости?» — написал Казаков в своём телеграм-канале.

Новости. Футбол
Все новости RSS

