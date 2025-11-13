В Лондоне представлен бренд Евро-2028

В Великобритании и Ирландии состоялись мероприятия, посвящённые официальному запуску айдентики Евро-2028. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

«Фирменный стиль турнира был представлен болельщикам эффектным образом ровно в 20:28 по местному времени на гигантских экранах в самом сердце лондонского Пикадилли-Серкус.

Одновременно по всей Великобритании и Ирландии новый логотип, а также логотипы городов-организаторов были представлены на локальных мероприятиях, в том числе посредством световых проекций на известных достопримечательностях и размещения на цифровых экранах в центрах городов.

Айдентика Евро-2028 — это празднование всего того, что делает футбол особенным: эмоций, единства и радости от совместных переживаний. Летом 2028 года мы все будем говорить на языке футбола, а фирменный стиль передаёт страсть болельщиков, чьи голоса, заряды и энергия оживляют игру.

Фото: УЕФА

В центре айдентики — логотип Евро-2028 с культовым трофеем Анри Делоне. Это динамичный логотип, передающий дух праздника и единения, воплощённый в ярких цветах, вдохновлённых странами-организаторами. Фирменный стиль подчёркивает, что футбол — это язык, объединяющий мир», — написано в сообщении.