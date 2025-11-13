Защитник «Ростова» Мелёхин отреагировал на новости об интересе «Динамо»

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин отреагировал на новости об интересе к своей персоне со стороны московского «Динамо» и непосредственно главного тренера бело-голубых Валерия Карпина.

«Узнал из новостей, сказать особо нечего. Мне ничего об этом неизвестно. Да, Карпин сказал, что был бы рад видеть меня и Ваханию у него. Но мне сказать нечего», — сказал Мелёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 21-летний Мелёхин отыграл в нынешнем сезоне 19 встреч за «Ростов». На его счету один забитый гол. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает обоих футболистов в € 3 млн.