Александер Чеферин рассказал о презентации бренда Евро-2028

Александер Чеферин рассказал о презентации бренда Евро-2028
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о презентации айдентики Евро-2028.

«Футбол — это универсальный язык. Он передаёт страсть, мастерство, смелость, солидарность и уважение лучше любого другого и постоянно напоминает нам, что наши различия как раз и делают наш спорт таким прекрасным. На Евро-2028 мы все будем говорить на языке футбола — громко, ясно и едино.

Страны-организаторы, где игра впервые обрела современные очертания, стремятся принять миллионы болельщиков на легендарных стадионах, предоставив идеальную площадку для фестиваля эмоций, что ярко отражено в дизайне, который мы представили. Болельщики станут бьющимся сердцем этого турнира. И в том, как проводятся матчи, включая новое, более удобное время начала финала, и в предоставлении различных услуг в городах-организаторах и на стадионах мы хотим максимально улучшить пребывание болельщиков на турнире, на аренах и по всему миру, чтобы ещё больше людей смогли в полной мере насладиться одним из величайших событий года», — приводит слова Чеверина официальный сайт УЕФА.

В Лондоне представлен бренд Евро-2028
