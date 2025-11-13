Игрок «Балтики» Бевеев: без Талалаева и команды на меня бы не обратили внимания в сборной

Защитник калининградской «Балтики» и сборной России Мингиян Бевеев рассказал об общении с главным тренером клуба Андреем Талалаевым о вызове в национальную команду.

«Андрей Викторович похвалил после первого вызова в сборную России. Сказал, что это круто и нужно продолжать в том же духе. Думаю, что без его работы и работы команды никто бы не обратил на меня внимания. Если бы мы играли плохо и наша команда была внизу турнирной таблицы, то и я бы думал о другом, не о вызове», — сказал Бевеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В субботу, 15 ноября, сборная России встретится с Чили. Ранее россияне сыграли вничью с Перу — 1:1.