Англия — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» интересуется Гарнером из «Эвертона», возможен январский или летний трансфер

Английский клуб «Ньюкасл Юнайтед» проявляет активный интерес к полузащитнику «Эвертона» Джеймсу Гарнеру. По информации издания CaughtOffside, ссылающегося на Football Insider, «Ньюкасл» внимательно следит за игроком и выражает надежду на заключение с ним выгодного контракта.

Срок действия контракта футболиста с «Эвертоном» истекает в конце текущего сезона, и на данный момент клубу не удалось достичь соглашения о его продлении.

«Ньюкасл» рассматривает несколько вариантов потенциального трансфера. Возможно, «сороки» предпримут попытку приобрести Джеймса Гарнера за символическую сумму уже в январское трансферное окно. В качестве альтернативы руководство клуба может дождаться лета, чтобы подписать футболиста на условиях бесплатного перехода, если он не продлит соглашение с текущей командой.

В сезоне-2025/2026 Джеймс Гарнер принял участие в 11 матчах за «Эвертон», в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника оценивается в € 22 млн.

