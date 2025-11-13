Скидки
Камерун — ДР Конго. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Александр Бубнов — о «Динамо»: они за седьмое место будут бороться с соплями

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о результатах московского «Динамо» в этом сезоне. Бело-голубые завершили первый круг Мир РПЛ на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 17 очков по результатам 15 проведённых встреч.

«Они за седьмое место будут бороться с соплями, блин. С кровью, чтобы седьмое место занять. Вот до чего они дожили, понимаешь?» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В следующем матче внутреннего первенства «Динамо» сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт 23 ноября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало — в 17:30 мск.

