Александр Головин: не вижу в лимите на легионеров большой проблемы и препятствия

Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о планируемом ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что планируется движение к лимиту 10 легионеров в заявке и пять на поле. Сейчас возможно 13 иностранцев в заявке и восемь на поле.

«Я без понятия о том, что лимит хотят ужесточить. Но мне кажется, что при любом лимите могут расти хорошие и молодые игроки. В первую очередь всё от них зависит. Поэтому я не вижу в этом какой-то большой проблемы или препятствия», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.