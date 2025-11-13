Скидки
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

РФС и «Яндекс» объявили о партнёрстве

РФС и «Яндекс» объявили о партнёрстве
Российский футбольный союз на официальном сайте сообщил о подписании партнёрского соглашения с компанией «Яндекс».

Российский футбольный союз, «Яндекс Пэй», программа лояльности «Свои Плюсы» и мультиподписка «Яндекс Плюс» объединяют усилия, чтобы открыть новые возможности для футбольных болельщиков. В рамках сотрудничества «Яндекс Пэй» станет официальным финтех-партнёром сборных России и Фонбет Кубка России, программа лояльности «Яндекса» «Свои Плюсы» — эксклюзивным партнёром РФС с набором привилегий и специальных предложений для пользователей в футбольных сценариях, а мультиподписка «Яндекс Плюс» предложит болельщикам доступ к тематическому футбольному контенту и спецпроектам в развлекательных сервисах «Яндекса».

Основные направления сотрудничества включают создание совместной программы лояльности РФС и «Своих Плюсов» со специальными предложениями для пользователей. Партнёрство с платёжным сервисом «Яндекс Пэй» позволит болельщикам приобретать на выгодных условиях билеты на Кубок России и официальную атрибутику сборной России — как онлайн, так и непосредственно на стадионах, включая опцию покупки частями в «Сплит». В дни матчей сборной России и Кубка страны также будут проходить специальные совместные активации на стадионах для болельщиков, а игроки сборной будут участвовать в промокампаниях Яндекса», — написано в сообщении.

