Сборная России опубликовала заявку на матч с Чили, Сафонов покинул расположение команды

Сборная России отправилась на товарищеский матч с национальной командой Чили. Встреча пройдёт в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 15 ноября. Начало игры — в 18:00 по московскому времени. В расположении сборной остались 27 футболистов. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Отмечается, что во встрече с чилийцами не примет участия вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, отыгравший полный матч с Перу (1:1).

Состав сборной России на матч с Чили:

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика» Калининград), Виталий Гудиев («Акрон» Тольятти).

Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все – ЦСКА Москва), Руслан Литвинов («Спартак» Москва), Мингиян Бевеев («Балтика» Калининград), Юрий Горшков («Зенит» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Даниил Фомин («Динамо» Москва), Александр Черников («Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак» Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА Москва), Алексей Батраков, Данил Пруцев (оба – «Локомотив» Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед» Атланта), Максим Глушенков («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат» Грозный).

Нападающие: Иван Сергеев, Константин Тюкавин (оба – «Динамо» Москва), Николай Комличенко («Локомотив» Москва).