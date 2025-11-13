Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник сборной России Горшков: у перуанцев моментов даже не было, обидная ничья

Защитник сборной России Горшков: у перуанцев моментов даже не было, обидная ничья
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной России и «Зенита» Юрий Горшков назвал обидной ничью в товарищеском матче с национальной командой Перу (1:1) и высказался о качестве поля на арене в Санкт-Петербурге.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

«Если бы мы забили второй гол, игра бы закончилась. У соперника два удара и один гол, в остальном даже моментов не было, поэтому обидно. Думали, что они будут настырнее в атаке. Из последних соперников перуанцы по стилю игры похожи на Иран. Что касается поля, да, оно было неидеальным. В последнее время все начали обращать внимание на поле. Но я бы хотел поблагодарить агрономов, которые весь год ухаживали за газоном. Оно практически всегда идеальное, а в этом матче единственный раз за год было неидеальным», — приводит слова Горшкова Metaratings.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.

Материалы по теме
«Батраков не добивает до ближней штанги — о чём говорить?» Эмоции Карпина после Перу
«Батраков не добивает до ближней штанги — о чём говорить?» Эмоции Карпина после Перу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android