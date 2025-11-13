Защитник сборной России Горшков: у перуанцев моментов даже не было, обидная ничья

Защитник сборной России и «Зенита» Юрий Горшков назвал обидной ничью в товарищеском матче с национальной командой Перу (1:1) и высказался о качестве поля на арене в Санкт-Петербурге.

«Если бы мы забили второй гол, игра бы закончилась. У соперника два удара и один гол, в остальном даже моментов не было, поэтому обидно. Думали, что они будут настырнее в атаке. Из последних соперников перуанцы по стилю игры похожи на Иран. Что касается поля, да, оно было неидеальным. В последнее время все начали обращать внимание на поле. Но я бы хотел поблагодарить агрономов, которые весь год ухаживали за газоном. Оно практически всегда идеальное, а в этом матче единственный раз за год было неидеальным», — приводит слова Горшкова Metaratings.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.