22:45 Мск
«Удручающее впечатление». Колосков — о ничьей сборной России в матче с Перу

«Удручающее впечатление». Колосков — о ничьей сборной России в матче с Перу
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о товарищеском матче национальной команды с Перу (1:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    

«Особо нечего сказать об игре сборной России. Удручающее впечатление. Ничего не получалось, не было коллективной игры. Какие-то эпизоды индивидуальных действий. За первый тайм вообще не было ни одного момента. Такая игра не может радовать. Футболисты стараются, но командной игры абсолютно не было.

Надо сказать, что в обороне сыграли хорошо, не дав перуанцам создать моменты у наших ворот. Однако это не говорит о том, что наша игра впечатлила. Нет, она, мягко говоря, разочаровала. Осталось две игры до зимнего перерыва — практически никакой мотивации. Карпин, который умеет мотивировать футболистов, сейчас не в состоянии до них достучаться. Ничего запоминающегося», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

