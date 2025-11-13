«Газон не повлиял, я сам виноват». Сергеев — о незабитом моменте в матче России с Перу

Нападающий сборной России по футболу Иван Сергеев высказался о своём нереализованном моменте в матче с национальной командой Перу. Товарищеская игра состоялась 12 ноября в Санкт-Петербурге. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью — 1:1. Во втором тайме Сергеев не забил явный голевой момент — перуанцев спас вратарь.

«Газон не повлиял, сам виноват и буду исправлять ошибки. Конечно, хороший момент — надо было забивать. Для победы нам просто не хватило второго гола», — цитирует Сергеева «РИА Новости Спорт».

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.