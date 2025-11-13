Скидки
Юрий Сёмин ответил, какого тренера стоит выбрать «Спартаку»

Юрий Сёмин ответил, какого тренера стоит выбрать «Спартаку»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением, какого тренера стоит выбрать московскому «Спартаку». Он заявил, что национальность нового наставника красно-белых не имеет значения, главные параметры — высокий уровень квалификации и устойчивость к давлению.

«В «Спартак» должен прийти хороший тренер высокой квалификации. Потому что это большая команда с большими требованиями к результату. Тренер, который выдерживает давление и который может изменить ситуацию в команде. Какая разница, будет это российский специалист или иностранный. Главное – чтобы это был хороший специалист», — приводит слова Юрия Сёмина интернет-портал «РИА Новости Спорт».

11 ноября «Спартак» объявил об увольнении Деяна Станковича, который возглавлял команду с лета 2024 года.

