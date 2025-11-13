Юрий Сёмин ответил, какого тренера стоит выбрать «Спартаку»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением, какого тренера стоит выбрать московскому «Спартаку». Он заявил, что национальность нового наставника красно-белых не имеет значения, главные параметры — высокий уровень квалификации и устойчивость к давлению.

«В «Спартак» должен прийти хороший тренер высокой квалификации. Потому что это большая команда с большими требованиями к результату. Тренер, который выдерживает давление и который может изменить ситуацию в команде. Какая разница, будет это российский специалист или иностранный. Главное – чтобы это был хороший специалист», — приводит слова Юрия Сёмина интернет-портал «РИА Новости Спорт».

11 ноября «Спартак» объявил об увольнении Деяна Станковича, который возглавлял команду с лета 2024 года.