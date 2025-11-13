Талалаев: по молодости бы заявил, что сам подготовил игроков «Балтики» к вызову в сборную

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о вызове в сборную России на ноябрьский сбор двух игроков калининградцев — Мингияна Бевеева и Максима Бориско.

«Конечно, испытываю гордость за Бориско и Бевеева, которых вызвали в сборную. Я вам больше скажу: у меня в перуанской сборной Рейна играет. Я был инициатором его приезда в Россию в московское «Торпедо».

Знаете, по молодости лет я бы безусловно заявил, что сам подготовил этих футболистов для национальной команды. Но сегодня, уже с опытом, могу сказать, что поучаствовал в их становлении серьёзными кандидатами в сборную России», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.