Бубнов объяснил, почему Карпин является нулевым тренером

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере московского «Динамо» и сборной России Валерии Карпине. Ранее Карпин назвал себя нулевым тренером, Бубнов поддержал российского специалиста в оценке своих способностей.

«Каждый тренер должен быть недоволен играми своей команды. Не говорю уж о проигранных — это просто разнос. Мы как-то выиграли в Киеве 2:1, как сейчас помню, и получили шесть двоек [от тренера]. Вот такой разбор должен быть. И тогда команда будет прибавлять. А когда у него от игры к игре всё хуже и хуже становится, значит, он действительно нулевой тренер. И здесь он правду сказал, ему деваться уже некуда», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Бело-голубые завершили первый круг Мир РПЛ на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 17 очков по результатам 15 проведённых встреч.