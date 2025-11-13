Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов объяснил, почему Карпин является нулевым тренером

Бубнов объяснил, почему Карпин является нулевым тренером
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере московского «Динамо» и сборной России Валерии Карпине. Ранее Карпин назвал себя нулевым тренером, Бубнов поддержал российского специалиста в оценке своих способностей.

«Каждый тренер должен быть недоволен играми своей команды. Не говорю уж о проигранных — это просто разнос. Мы как-то выиграли в Киеве 2:1, как сейчас помню, и получили шесть двоек [от тренера]. Вот такой разбор должен быть. И тогда команда будет прибавлять. А когда у него от игры к игре всё хуже и хуже становится, значит, он действительно нулевой тренер. И здесь он правду сказал, ему деваться уже некуда», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Бело-голубые завершили первый круг Мир РПЛ на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 17 очков по результатам 15 проведённых встреч.

Материалы по теме
Александр Бубнов — о «Динамо»: они за седьмое место будут бороться с соплями
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android