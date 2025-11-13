Скидки
Главная Футбол Новости

Вячеслав Колосков: не вижу перспектив, что «Динамо» восстановится

Вячеслав Колосков: не вижу перспектив, что «Динамо» восстановится
Аудио-версия:
Комментарии

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о ситуации в московском «Динамо». Команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков за 15 матчей.

«Результат «Динамо» — следствие непоставленной игры. Игры как не было, так и не стало — одни отдельные эпизоды просветлениями. Пока не вижу перспектив, что «Динамо» восстановится. Не знаю, в чём здесь дело. Игра совсем расстраивает. Какой-то сумбур, нет чёткой игровой идеи.

Вернулся Тюкавин, все восстановились после травм, а игры так и нет. Может, поможет зимняя пауза, но впереди ещё два тура, которые надо сыграть так, чтобы сохранить динамовское лицо. Опять же впечатление посредственности. «Динамо» занимает 10-е место, но занимает его по делу», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

