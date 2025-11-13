Скидки
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Генич назвал открытия и разочарование первого круга РПЛ

Российский комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» назвал открытия и разочарование первого круга сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

Открытия: калининградская «Балтика», московский ЦСКА.
Разочарование: московское «Динамо».

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 33 очка за 15 матчей. «Балтика» располагается на пятой строчке, заработав 28 очков. «Динамо» находится на 10-м месте, у команды 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (33). До зимней паузы командам осталось провести по три матча.

