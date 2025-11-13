МЛС обсуждает переход на осенне-весенний календарь и реформу дивизионов

Совет директоров МЛС рассматривает возможность изменения формата проведения чемпионата. Среди обсуждаемых мер — переход на систему календаря «осень-весна». Цель данного шага — синхронизация с ведущими европейскими футбольными лигами. Об этом сообщает The Athletic.

Помимо смены календарного цикла, в лиге планируется внедрение единой турнирной таблицы. Вместо текущего деления на Восточную и Западную конференции предполагается создание пяти дивизионов. Владельцы клубов выражали желание, чтобы эти изменения вступили в силу уже с 2026 года. Однако официальное голосование по данному вопросу ещё не проводилось.

Переход на систему «осень-весна» позволит МЛС привести свой календарь в соответствие с основными и дополнительными трансферными окнами большинства стран мира. Предполагаемый регулярный чемпионат будет проходить с июля или августа до апреля. Плей-офф планируется проводить в мае. Предполагается пауза в декабре и январе.