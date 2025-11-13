Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Генич после первого круга спрогнозировал итоговую первую тройку РПЛ

Константин Генич после первого круга спрогнозировал итоговую первую тройку РПЛ
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» высказал мнение, кто займёт первые три места по итогам сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

Прогноз Константина Генича после первого круга РПЛ:

1. «Зенит».
2. «Краснодар».
3. ЦСКА.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар». Команда набрала 33 очка за 15 матчей. На втором месте располагается московский ЦСКА, который заработал 33 очка. На третьей строчке находится санкт-петербургский «Зенит» (30). До зимней паузы командам осталось провести по три матча. Действующим чемпионом России является «Краснодар».

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Генич назвал открытия и разочарование первого круга РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android