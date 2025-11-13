Сергей Ребров высказался о предстоящем матче Украины с Францией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о предстоящем матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Франции. Встреча состоится сегодня, 13 ноября.

«Я не разделяю матчи c Францией и Исландией [по важности]. Игра в Париже для нас важна, как и любая другая игра сборной. Мы понимаем, что сейчас решающие матчи. Надо очень хорошо подготовиться, выйти и играть. Первый поединок против Франции, который мы провели в Польше, был очень интересен. Мы создавали моменты и имели шансы во втором тайме, могли сравнять счёт. Мы проанализировали эту игру и будем пытаться взять очки», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

В первой встрече украинцы проиграли со счётом 0:2. Команда занимает второе место в турнирной таблице группы D, набрав семь очков за четыре матча. Франция (10) располагается на первой строчке.