Вратарь сборной Перу Гальесе: Россия по стилю довольно европейская команда

Вратарь сборной Перу по футболу Педро Гальесе охарактеризовал игру сборной России после товарищеского матча, который состоялся в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«У России довольно жёсткая и хорошо организованная команда. Мы смотрели видео с игрой россиян, поэтому знали, что так будет, и смогли подготовиться. Мы стремились показать себя. В конце концов, ничья для нас является справедливым результатом. Было бы очень приятно снова сыграть против России в Перу или где-нибудь ещё. Россия по стилю довольно европейская команда. Но из тех, с кем нам приходилось играть, она очень похожа на Эквадор, у которого физически сильные футболисты», — приводит слова Гальесе Metaratings.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.